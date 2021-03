Tula Rodríguez envía mensaje a Maju Mantilla tras contagio: Dios te bendiga

Tula Rodríguez se comunicó con sus seguidores de Instagram luego de confirmar que dio positivo a la COVID-19 junto a Maju Mantilla. La conductora decidió enviarle un cariñoso mensaje a su compañera y darle ánimos en este difícil momento.

En un primer instante, la también actriz contó a los usuarios sobre el momento en que se enteró del diagnóstico y expresó su gratitud por los buenos deseos que ha recibido.

“Quiero agradecer todas las muestras de cariño. Ustedes saben que me hacía los exámenes todas las semanas, no me lo esperé. No podía creerlo, me quedé en shock. Humanamente me dio mucho temor sobre todo por mis papás porque son de la tercera edad”, dijo.

Sin embargo, se mostró muy optimista sobre su pronta recuperación del coronavirus: “Lo más importante es estar fuerte de mente. Sí se puede, con miedo, pero con todo”.

Finalmente, decidió dedicarle unas palabras a Maju Mantilla, con quien conduce el programa En boca de todos. “Mi Maju hermosa, sé que estás en tu casita también. Te quiero mucho amiga y aunque estemos separadas por la distancia, estamos muy unidas. Dios te bendiga y bendiga a tu familia”, culminó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez preocupada por la salud de su madre e hija

En comunicación con En boca de todos, la figura de televisión aseguró que tiene temor de haber contagiado a sus familiares cercanos. Contó frente a cámaras que su madre e hija presentan síntomas de la COVID-19 y que aún se encuentra esperando los resultados de sus exámenes de descarte.

“Valentina y mi mamá al parecer sí tienen algunos síntomas, hoy (lunes 1) me dan los resultados. Yo soy honesta y no siento mayor síntoma. Valentina está en sus clases y mi mamá está tranquila, ella es una mujer súper fuerte”, expresó Tula Rodríguez.

