Jennette McCurdy, Sam en iCarly, confirma su retiro de la actuación

Jennette McCurdy, quien interpreta a Sam en la serie de Nickelodeon iCarly, reveló en el reciente capítulo de su podcast Empty Inside que ha decidido dejar de actuar.

En conversación con Anna Faris, la celebridad infantil también señaló que se siente avergonzada de sus trabajos anteriores, incluida su participación en la producción para televisión.

Ella personificó a Sam Puckett durante 6 temporadas desde el 2012. Luego, repitió el mismo papel en Sam & Cat al lado de Ariana Grande. Pronto se estrenará una renovada versión con los actores originales.

No obstante, reveló que no se sentía cómoda en sus programas anteriores. “Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado. Me molesta mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era el más cursi, vergonzoso”, expresó la actriz.

En el podcast, contó cómo fue que entró forzosamente al mundo de la actuación. Según reveló, ella era el sustento económico de su familia, que pasaba por una crisis.

“Mi mamá me puso allí cuando tenía 6 años y, por edad, supongo, 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito”, señaló.

Tras la muerte de su madre, en el 2013, La actriz de 28 años expuso que muchos de sus planes a futuro cambiaron.

