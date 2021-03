Ivana Yturbe desmiente rumores y niega estar embarazada

La modelo Ivana Yturbe, quien recientemente se casó con el futbolista Beto Da Silva, se presentó en el programa En boca de todos para aclarar los rumores sobre su supuesto embarazo.

La exintegrante de Esto es guerra negó estar en la dulce espera y aseguró que si estuviese en dicho estado, lo anunciaría públicamente.

Así también, dijo que el motivo de su boda con el futbolista peruano no fue por lo que muchos especulan.

“No necesito un documento para ser mamá. Es algo que sí quiero y anhelo. Me muero de ganas de ser mamá. Pero por el momento no se da. No me casé por eso. Espero que llegue esta noticia”, sostuvo Ivana Yturbe en el set de América TV.

“El día que lo esté, lo voy a decir. Es algo hermoso. Es vida”, agregó la joven modelo frente a las cámaras.

Esta noticia se da luego que Magaly Medina asegurara en su programa que la exintegrante de Esto es guerra estaría esperando un bebé. Ella avaló la revelación por unos documentos que mostró en su espacio de farándula.

“Hemos accedido a información privilegiada, pero por respeto a la intimidad de Ivana Yturbe no vamos a mostrar las pruebas (...) Tenemos las pruebas para poder afirmarlo. Ella ya había dicho en incontables veces que quería ser mamá”, dijo la conductora.

“Once semanas, con cinco días ya casi 12 semanas (tres meses). La mayoría de gestantes trata de guardar el secreto con muchísima discreción porque podría haber un peligro de pérdida, pero en el caso de ella al parecer ya estaría el embarazo...”, agregó.

