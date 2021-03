Yo soy: Mauri Stern defiende a ‘José José' por supuesto favoritismo

La polémica de Yo soy continúa luego de que César Osorio, imitador de Axl Rose, asegurara que Carlos Burga ‘José José’ ha conseguido favoritismo en el concurso debido a que un familiar suyo trabajaría en el programa.

En esta ocasión, Mauri Stern, jurado de Yo soy, se mostró furioso al ver los ataques de los usuarios contra el participante Carlos Burga y decidió salir en su defensa.

“¿Mucha argolla con ‘José José'? No, ‘José José' ha hecho un buen trabajo y siempre lo voy a defender. Cuando no haga un buen trabajo se lo voy a decir en su cara, como se lo diría a cualquier otro”, expresó el productor mexicano durante una transmisión en vivo en Instagram.

“Eso es conspiración. Es que ya me estoy cansando de algunos de ustedes. Que si el hijo (de Carlos Burga) trabaja (en Yo soy), ni lo conozco, no sé quién es”, agregó.

Luego, respondió a quienes minimizan el talento del imitador del ‘Príncipe de la canción’. “No, el señor (Carlos Burga) hace un buen trabajo. La gente puede preguntarme lo que quiera, pero es mi elección ponerme de buenas o de malas. Pero por qué tanto rollo con eso, disfruten del show”, mencionó.

Negó que exista favoritismo en Yo soy, grandes batallas. “Nadie me dice a mí qué hacer, ni por quién votar”, señaló alzando la voz.

Además, se refirió a las declaraciones de Sandro Matos, el otro ‘José José’, quien puso condiciones para regresar al concurso después de varios años.

“Si quiere competir, que él se haga un concurso de televisión con sus reglas. Él (Sandro Matos) no me va a decir ni a mí ni a la producción cómo competir. Que lo haga en su casa, no va a cambiar las reglas de un concurso porque él quiere que yo no le diga qué pienso”, sentenció Mauri Stern.

