Tula Rodríguez revela que su mamá e hija presentan síntomas de la COVID-19

Tula Rodríguez se comunicó virtualmente con el programa En boca de todos luego de confirmar su diagnóstico de coronavirus y aseguró sentirse preocupada por sus familiares cercanos, quienes también presentan síntomas de la enfermedad.

La conductora de televisión dio detalles de su estado de salud actual e indicó que se encuentra aislada en una habitación de su hogar y siguiendo todos los protocolos y cuidados.

Según contó durante la comunicación con sus compañeros, se descompesó al saber que dio positivo a la COVID-19: “Me sentí mal por temor a ellos (su familia), porque vivo con ellos, soy cabeza de familia en mi casa y mi hija depende de mí”.

Tula Rodríguez agregó que su madre e hija presentan síntomas leves del virus, como dolores de cabeza y molestias en la garganta, por lo que también se han sometido a pruebas de descarte.

“Valentina y mi mamá al parecer sí tienen algunos síntomas, hoy (lunes 1) me dan los resultados. Yo soy honesta y no siento mayor síntoma. Valentina está en sus clases y mi mamá está tranquila, ella es una mujer súper fuerte”, manifestó.

A pesar de que se mostró afectada por la situación que vive su familia, la figura de América Televisión expresó sentirse aliviada porque hasta el momento todos se encuentran estables y su papá no ha evidenciado síntomas.

Tula Rodríguez se muestra optimista tras diagnóstico de coronavirus

La también actriz se refirió a su estado de ánimo y afirmó estar bastante tranquila a pesar de haber sido contagiada con la COVID-19. Sin embargo, se quebró al pedirle perdón a sus familiares por exponerlos al virus.

“Humanamente tengo temor, pero sé que Dios no me ha dejado y sé que ahora no va a ser la excepción. Estoy segura que en dos semanas esto pasará. Quiero pedirles perdón si yo los he contagiado. Yo tengo que salir a trabajar porque soy proveedora. Si yo los he contagiado, estoy segura que vamos a salir de esta”, afirmó Tula Rodríguez.

