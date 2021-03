Rafael Cardozo extraña EEG: “Tengo orgullo por mi historia en el reality”

Rafael Cardozo se puso nostálgico al recordar todos los años que participó en el reality de competencia Esto es guerra, donde destacó como capitán del equipo de ‘las cobras’ y luego de ‘los combatientes’.

A través de sus redes sociales, el modelo brasileño se animó a responder algunas dudas de sus curiosos seguidores y admitió que extraña el programa y a sus excompañeros. “Claro que sí (extraño EEG), fueron casi 9 años. Tengo orgullo de mi historia en el reality”, señaló en sus historias de Instagram.

Actualmente, el novio de Cachaza es conductor del espacio Emprendedor ponte las pilas de América TV y también se desempeña como locutor radial en el programa El búnker de Onda cero.

En otro momento, Rafael Cardozo fue consultado por su amistad con Alejandra Baigorria y Patricio Parodi, quienes continúan en Esto es guerra. “¡La adoro! Y también adoro molestarla”, dijo sobre la empresaria de Gamarra. “Pato es lo máximo, pero no vuelvo a hablar con él hasta que me pague la parrilla que me debe”, continuó bromeando.

Rafael Cardozo admitió que extraña competir en Esto es Guerra. Foto: Rafael Cardozo Instagram

Los fans de EEG suelen pedir que Cardozo retorne al espacio donde se inició en la pantalla chica al lado de su pareja. “Vuelvo a repetir... ellos son buenos, pero necesitan un líder que piense en la victoria”, respondió a uno de los cibernautas que aseguró que el equipo de los combatientes “es una desgracia” sin él.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.