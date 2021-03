Maju Mantilla se pronuncia tras contraer COVID-19: “Me encuentro aislada”

La conductora Maju Mantilla confirmó que contrajo la COVID-19 y reveló que tras el diagnóstico, sus hijos y esposo también se realizaron la prueba de descarte y el resultado fue negativo, por lo que se encuentra aislada en una habitación de su hogar.

A través de Instagram, la figura de En boca de todos brindó más detalles acerca de cómo viene lidiando con la enfermedad que por el momento no le provoca síntomas.

“Hola amigos y amigas de esta linda comunidad, quiero darles infinitas gracias porque vengo recibiendo mensajes muy bonitos, gracias por su preocupación por mi estado de salud, efectivamente di positivo a la COVID-19 y me encuentro aislada en un cuarto de mi casa”, empezó la exreina de belleza en las historias de su red social.

Maju Mantilla confesó estar muy preocupada por la salud de su familia y apenada por no poder acompañar a sus pequeños en su primer día de clases virtuales. “Tengo a mis hijos de 8 y 5 años y mi esposo, pero gracias a Dios ellos están bien, se hicieron una prueba y ha salido negativo”, continuó.

“Hoy empiezan las clases virtuales en el colegio, mi hijo pasa a tercer grado y mi hija a kinder, yo como mamá quiero estar ahí con ellos pero no se va poder, ellos son tan pequeñitos que quieren que mamá esté ahí, que mamá los abrace, que los haga dormir, pero eso no va ser posible y ya han entendido gracias a Dios, lo que más me alivia es que ellos están bien de salud”, señaló la Miss Mundo 2004.

“Yo por el momento no presento síntomas, pero de igual manera hay que estar siguiendo las indicaciones del doctor, es lo que estoy haciendo”, añadió Maju Mantilla. Por último, la famosa de 36 años se despidió de sus fans y pidió que sigan cuidándose.

“Solo decirles que los quiero muchísimo, agradezco mucho su apoyo, su cariño y sus mensajes, me encanta recibirlos, me siento acompañada y que se cuiden bastante. Los quiero mucho”, finalizó.

