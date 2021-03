Laura Pausini y su emoción al ganar su primer Globo de oro a mejor canción

Laura Pausini atraviesa un gran momento en su carrera musical, pues este 28 de febrero recibió su primer Globo de oro en la categoría Mejor canción original por “Yo sí”, tema principal de la película La vida ante sí, protagonizada por la legendaria actriz Sophia Loren.

La cantante compartió a través de las redes sociales su épica reacción al saberse ganadora del premio, y lo dedicó a su natal Italia y a sus fans de Latinoamérica. “Me siento tan orgullosa. Muchísimas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Siento toda la piel erizada. Grazie mille (muchas gracias)”, dijo la artista en su discurso de agradecimiento.

La canción, coescrita por Laura Pausini y los compositores Diane Warren y Niccolo Agliardi, logró superar a “Fight for You”, de Judas and the Black Messiah; “Hear My Voice”, de The Trial of the Chicago 7; “Speak Now”, de One Night In Miami y “Tigress & Tweed”, de The United States vs. Billie Holiday.

La película La vida ante sí (La vita davanti a sé) narra la historia de madame Rose (Sophia Loren), una exprostituta y superviviente a Auschwitz que se gana la vida cuidando a los hijos de sus compañeras y conoce a Momo (Ibrahima Gueye), un niño de la calle a quien acoge luego de que le robara.

