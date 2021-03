Jorge Benavides emocionado por alto rating de JB en ATV: “Gracias, Perú”

JB en ATV, liderado por Jorge Benavides, se posicionó como el tercer programa más visto a nivel nacional, con 12,1 puntos de rating, el sábado 27 de febrero. Para celebrar esta buena nueva, el humorista compartió un emotivo mensaje de agradecimiento hacia todos y cada uno de sus seguidores, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En su pronunciamiento, el destacado cómico peruano se mostró muy contento de que él y su elenco gocen de la preferencia del público a pesar de que hace tan solo tres semanas iniciaron su paso por ATV.

“De todo corazón, gracias a todos nuestros seguidores por la ubicación a nivel nacional. Jamás podré agradecer su fidelidad. ¡Es increíble! Seguiremos buscando la manera de mantener el entretenimiento más sano para toda la familia. Gracias, Perú”, escribió el líder de JB en ATV.

Jorge Benavides envía mensaje de agradecimiento a sus seguidores. Jorge Benavides/ Instagram

Junto a su post en Instagram, Jorge Benavides compartió una imagen en la que aparece caracterizado como el Niño Arturito, uno de sus personajes más populares.

Jorge Benavides sorprendido por rating de JB en ATV

En una reciente entrevista con La República, Jorge Benavides aseguró sentirse impresionado por el algo rating de su programa JB en ATV.

“El cambio de canal para mí ha sido bastante riesgoso, porque no es fácil irte a un canal nuevo, prácticamente es comenzar de cero. No es que yo me fui a ATV seguro de que todo el público que me veía en Latina ahora me va a ver en ATV, eso no lo veía posible”, comentó.

Como se recuerda, antes de ingresar a ATV, Jorge Benavides y su elenco trabajaron en Latina como parte del programa humorístico El wasap de JB.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.