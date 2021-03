J Balvin estrena “Ma’ G”, canción grabada en el barrio donde creció

El último 28 de febrero, J Balvin estrenó su nueva canción “Ma’ G” para acompañar el ingreso al ring de su amigo, el boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien enfrentó al turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium en Miami.

“Desde Medellín para el mundo. Ma G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar. Ma G disponible ya en todas las plataformas”, escribió el artista colombiano en sus redes sociales, para presentar su más reciente trabajo musical.

El videoclip de “Ma’ G” fue grabado en las calles del barrio donde el artista creció y habla acerca de la identidad, origen y gratitud. Además, reflexiona sobre la trayectoria de Balvin, desde las calles del Barrio Castilla en Colombia hasta llegar al estrellato y convertirse en un ícono de la cultura pop.

J Balvin presentó su canción "Ma' G" en las redes sociales. Foto: captura J Balvin

“La solidaridad y fuerza del movimiento latino global se ve resaltada en la complicidad entre Balvin y Canelo, el ‘Embajador global del reguetón’ y el mexicano campeón mundial de boxeo, conectaron como dos titanes de la cultura latina moderna. ‘Ma G’ es el retorno a sus raíces rap y en el video que lo acompaña se ve a Balvin regresando al barrio que lo vio crecer en Medellín”, explica la compañía discográfica Universal Music en su comunicado oficial.

Por otro lado, J Balvin fue invitado a formar parte de un disco especial por los 25 años de la franquicia Pokémon, proyecto musical en el que también están invitadas las estrellas Katy Perry y Post Malone.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.