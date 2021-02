Yo soy: Katia Palma cambia su voto para empatar a ‘La India’ y ‘Adele’

Una reñida batalla. Durante la edición del sábado 27 de febrero del programa Yo soy, las imitadoras de las cantantes Adele y La India pusieron en aprietos a los miembros del jurado con un impresionante versus para quedarse con una de las sillas de artista consagrado del concurso.

Joaquina Carruitero (’Adele’), llegó al set del espacio de Latina para retar a Carmen Castro, quien imita a ‘La India’ y es una de las consagradas más fuertes en competencia, pues ganó el ansiado sillón de ‘Marilyn Manson’.

‘Adele’ interpretó la canción ‘Hello’, mientras que la salsera puso a bailar a Tony Succar y Mauri Stern con el tema “Dicen que soy”. El ganador de dos premios Grammy admitió que no le gustaría votar solo por una de las artistas, pues ambas son bastante buenas.

“Me gustaría hablar y no me gustaría votar en esta situación, es muy difícil. Vamos a suponer, a mí nunca me ha pasado, pero es como si estuvieras enamorado de dos personas, dos voces pero el amor es exactamente igual (...) Las dos estuvieron tan increíbles, tan impecables”, comentó Succar.

“‘Adele’, tu presencia con lo simple que es la canción, pero tan bien ejecutada, los falsetes impecables, tu emoción, tu elegancia, tu control de micrófono, todo fue espectacular; tu vestido, tu cabello rubio, tu sonrisa, todo fue mágico, me llevaste con tu magia durante toda la canción. ‘India’; tu potencia, tu swing, yo amo a La India obviamente, entonces tú cantando estas canciones tan bien, yo la conozco y voy trabajando mucho tiempo con ella, saber que tú existes y que puedes hacer este trabajo tan bien como lo haces, yo no lo puedo creer”, continuó el jurado muy sorprendido.

Al momento de las votaciones, Maricarmen Marín determinó entregarle su voto a ‘La India’; continuó Tony Succar para darle su voto a ‘Adele’; Mauri Stern también se decidió por la imitadora de la británica, por lo que el fallo final recayó en manos de Katia Palma, quien borró inmediatamente su pizarra para colocar el nombre de ‘La India’ y dar un empate para ambas.

