Mina El Hammani: “‘El internado’ es una serie muy terrenal”

A la actriz española de raíces árabes, Mina El Hammani, la fama la asaltó de un momento a otro. Y lo hizo de tal manera que de un día para otro su cuenta de Instagram había sumado más de 500 mil seguidores, lo que forma parte de sus anécdotas. La responsable de esa popularidad fue Nadia, personaje de la popular serie ‘Élite’, de la cual se acaba de anunciar su quinta temporada.

Desde la semana pasada, Mina se deja ver en un nuevo rol. De alumna aplicada (‘Élite’) pasó a ser la maestra Elvira en ‘El internado: Las Cumbres’, de Amazon Prime Video.

En una entrevista, reconociste que tenías algo en común con Nadia. ¿Puedes decir lo mismo de Elvira?

No, para nada. No tengo nada que ver con el personaje y hecho es algo precioso a nivel actoral. De eso se trata cuando quieres ser actriz, que quieres poder reencarnar en otro personaje. Nada que ver con quién eres tú. Estoy muy agradecida con esta nueva oportunidad y creo que Elvira es un personaje que dará mucho de qué hablar.

Comentaste que contigo no iba a ser el foco de atención, ello debido a la abrupta popularidad que adquiriste. ¿Cómo te llevas con la repentina popularidad hoy?

Todo esto, la actuación la tomo como una profesión más. Y bueno, al fin y al cabo, obviamente, lo bonito que me ha dado esta exposición es poder entrar a proyectos más grandes como ‘El internado: Las Cumbres’ y tener un personaje tan bonito como es el de Elvira. Yo estoy muy agradecida con el público. Al final, todo lo que estamos haciendo y este proyecto va para ellos.

"Al final puede ser una serie de muchos misterios, pero en el fondo es muy terrenal, muy personal", expresa la actriz. Foto: difusión

¿Crees que hay un antes y un después de ‘Élite’ en tu carrera?

Por supuesto. ‘Élite’ me ha dado mucho, el personaje de Nadia ha sido de grandes satisfacciones, eso lo diré siempre y si no fuera por ella no estaría interpretando ahora mismo a Elvira, personaje del cual estoy ahora muy orgullosa. Elvira es una profesora que va a contar una historia... con muchos ingredientes. Es verdad que como actriz estoy empezando, obviamente quiero abarcar muchísimas cosas y muchísimos personajes, pero recién estoy empezando una carrera. Todavía me queda mucho camino por delante.

‘El internado: Las Cumbres’ juega mucho con el suspenso. ¿Cómo ves el factor sorpresa del cual tu personaje también es parte?

Me encanta, porque cada personaje esconde algo y es algo que el público descubrirá en cada episodio. Creo que a nivel actoral también es muy enriquecedor porque en algunas escenas vas a ir expulsando, vomitando muchas cosas, por toda la situación que se vive allí dentro. Al final puede ser una serie de muchos misterios, pero en el fondo es muy terrenal, muy personal.

Estamos viendo a personas que están sufriendo y que también se están enamorando. Entonces, hay muchos matices en esta serie y creo que eso el público también lo va a valorar porque cuando ves un proyecto con estas características, al final te quedas con intriga y suspenso, pero lo bonito de cada uno de estos personajes es que se ha ido trabajando desde el interior y desde el aporte de cada uno de los actores.

El personaje de Elvira tiene mil miradas, es una profesora joven que debe inspirar, con rudeza y firmeza, el mayor respeto de los alumnos, pero a la vez busca lograr la empatía, el cariño de ellos y el no tratarlos como niños sino como los adultos que ya son. Entonces, ahí viene la contraparte que tengo con el personaje de Mara (Natalia Dicenta), quien es la estricta directora y de quien debo acatar órdenes.

