Mauri Stern responde a ‘Axl Rose’ por polémica con ‘José José’ en Yo soy

El 26 de febrero del 2021, después de ocho años, César Osorio, imitador de Axl Rose, regresó a Yo soy y retó a Carlos Burga ’José José’. Sin embargo, no logró permanecer en competencia. Tras este suceso, Osorio criticó a su contrincante y a la producción del programa vía redes sociales, por lo que Mauri Stern decidió pronunciarse.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el controversial jurado de Yo soy, grandes batallas dejó un contundente mensaje en el que enfatizó que no se debe intentar justificar los errores de uno mismo desmereciendo el trabajo de los demás.

“Aprendí con el tiempo. Es muy diferente cuando uno pierde por no estar en el momento a cuando alguien te gana. A veces uno pierde solo, punto final, let it go (déjalo ir). No (se debe) culpar a los otros”, aseveró Mauri Stern en la historia que acompañó por la canción “Live and let die (Vive y deja morir)” de la banda Guns N’ Roses, liderada por el icónico Axl Rose.

¿Qué dijo el imitador de Axl Rose sobre ‘José José’?

César Osorio, imitador de Axl Rose, aseguró que hay favoritismo en Yo soy y señaló directamente a Carlos Burga como uno de los ’privilegiados’, lo cual generó la indignación de muchos.

“Yo reto al señor Burga (José José) porque lo he escuchado desafinar, le he escuchado irse de tiempo. Para mí hay cosas más importantes que estar sentado en esa silla. Yo reté a Burga porque es bien desafinado, le dije y me cortaron el micro. Para que la gente se dé cuenta, puede venir Celine Dion y no la van a dejar pasar (si se enfrenta con ‘José José’)... La gente se da cuenta del favoritismo, y no por mí, sino por varios”, comentó en una transmisión en vivo por Facebook.

