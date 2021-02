Laura Pausini es nominada por primera vez a los Globos de oro por “Yo sí”

Laura Pausini ha sido nominada por primera vez a los Globos de oro en la categoría mejor canción original de película gracias a “Io sì”, en español “Yo sí”, tema central de la película The life ahead (La vita davanti a sé), protagonizada por la emblemática actriz Sophia Loren.

La cantante italiana competirá contra “Fight for you” de H.E.R., “Hear my voice” de Celeste y Daniel Pemberton, “Speak now” de Leslie Odom Jr. y “Tigress & tweed” de Andra Day. El título que llamó la atención de la organización de los Globos de oro fue escrito por la misma Laura Pausini y los compositores Diane Warren y Niccolo Agliardi.

La intérprete de “En cambio no” aseguró que sintió una conexión inmediata cuando escuchó la canción por primera vez. “Sentí un fuerte vínculo y supe que algo extraordinario estaba sucediendo”, contó a través de un comunicado de prensa emitido por su disquera Warner Music.

“Desde el minuto uno creí en la película, en la canción y en el mensaje que ambos llevan y quise escribir personalmente las letras en italiano para honrar al espíritu de la canción”, continuó la estrella de 46 años.

Laura Pausini asumió el reto de traducir la letra escrita originalmente en inglés, que al final se terminó grabando en cinco idiomas para una mayor difusión. “Seen” en inglés, “Yo sí” en español, “Eu sim” en portugués y “Moi si” en francés, además de la versión italiana que aparece en la película que está disponible en Netflix.

