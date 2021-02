Kina Malpartida denuncia que hackearon su Facebook y alerta a seguidores

Kina Malpartida se pronunció mediante sus historias de Instagram para denunciar públicamente que hackearon su cuenta oficial de Facebook, este domingo 28 de febrero por la tarde. La campeona mundial de box reveló esta información luego de que sujetos inescrupulosos empezaran a compartir contenido pornográfico en su red social.

“Mi Facebook oficial ha sido hackeado, disculpen la molestia”, comunicó la campeona mundial de box en el mensaje que dejó muy preocupados a sus seguidores.

De igual manera, Kina Malpartida solicitó a sus fanáticos denunciar la cuenta de Facebook para que así se ponga fin al abuso perpetrado por los hackers en su contra. “Por favor, si pueden denúncienlo como propiedad intelectual. Muchas gracias”, aseveró la exboxeadora peruana en su Instagram oficial.

Kina Malpartida indignada por hackeo a su Facebook oficial. Foto: Kina Malpartida/ Instagram

Kina Malpartida pide rectificación a Esto es guerra

A fines de enero, Kina Malpartida exigió a Esto es guerra rectificarse por haber usado su imagen sin permiso en la promoción de la temporada EEG: el origen.

“No he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, escribió.

“Por estas razones, señores de EEG y de ProTV Perú, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal”, añadió en una publicación que compartió en su página oficial de Facebook.

Kina Malpartida se mostró indignada con la producción de Esto es guerra por “usar su imagen sin su consentimiento”. Foto: captura América TV

