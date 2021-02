Jazmín Pinedo sobre su relación parental con Gino Assereto: “Es mi familia”

Jazmín Pinedo demostró una vez más que lleva una buena relación con Gino Assereto, quien es el padre de su única hija. La exconductora de Esto es guerra difundió imágenes de un desayuno junto al competidor y corroboró que lo considera parte de su familia.

A través de Instagram compartió videos de la visita que realizó el también modelo a su casa, en los que se evidenció la tierna dinámica que mantiene con la pequeña niña.

Esto fue notado por sus seguidores en la red social, quienes no pudieron evitar preguntar cómo pudo llegar a llevarse tan bien con su expareja, a pesar de que ya no están vinculados sentimentalmente.

“Gino (Assereto) no es mi ex, es el papá de mi hija, es mi familia”, recalcó Jazmín Pinedo ante las dudas de los usuarios. Del mismo modo explicó que el ‘guerrero’ pasa mucho tiempo en su vivienda debido a que no tiene un calendario específico de visitas y que usualmente llega para ayudarla con la crianza de la menor.

“Por la situación que vivimos pasamos mucho tiempo en casa y él no tiene horarios para estar con ella. Además yo estuve mal y él vino a ayudarme”, expuso en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo recibió propuestas para regresar a la conducción

Aunque ya no se encuentra al frente de Esto es guerra, la modelo aseguró que se le han presentado oportunidades para volver a la televisión.

Uno de sus fanáticos le preguntó a través de Instagram si tiene planes de retomar su carrera como conductora. Jazmín Pinedo confirmó que ha recibido ofertas de trabajo, pero que por el momento desea enfocarse en otros proyectos.

“Recibí un par de propuestas, pero dándole la vuelta decidí priorizar otros planes que ya venía aplazando”, respondió.

