Hugo García desmiente haberse sometido a operación para marcar abdominales

Hugo García respondió a las dudas que rondan alrededor de su reciente operación y negó haberse sometido a un procedimiento estético, luego de una broma que le hizo Patricio Parodi en redes sociales.

El capitán de los ‘guerreros’ comentó una fotografía de su colega en Instagram. “¿Huguito, y esos abdominales de dónde salieron? De un día para otro”, escribió, desatando una serie de cuestionamientos por parte de los usuarios de la plataforma.

Muchos de los seguidores comenzaron a especular sobre el supuesto cambio físico al que se habría sometido el integrante de Esto es guerra.

No obstante, Hugo García decidió acabar con los comentarios y desmintió que se haya realizado una operación para marcar sus abdominales a través de un irónico comentario.

“Yo y mis nuevos abdominales les deseamos que tengan un lindo día. Más bien, que alguien le diga al doctor que me los hizo que se olvidó de ponerme los de abajo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, volvió a pedir a sus seguidores que no se dejen influenciar por rumores o noticias falsas: “No todo lo que aparece en prensa es verdad, no difundan cosas falsas”.

Hugo García explica su ausencia en Esto es guerra

El chico reality generó preocupación al faltar en repetidas ocasiones al programa y, ante la dudas de sus fanáticos, aclaró el hecho y aseguró que su ausencia se debe a complicaciones con su salud.

“No ha sido un gran fin de semana para mí, me han pasado muchas cosas juntas. Una de ellas fue que no he estado muy bien de salud, pero tranquilos que no he tenido COVID-19 (...) No voy a entrar en detalle, solo decirles que he dormido como hace tiempo no dormía. Ya me estoy sintiendo muchísimo mejor, ya estoy más recuperado”, explicó Hugo García.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.