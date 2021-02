Yo soy: imitador de ‘Marilyn Manson’ defiende a ‘La India’ de ataques

El viernes 26 de febrero, Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, expresó en su perfil de Facebook su indignación por el acoso virtual o ciberbullying que sufre ‘La India’, tras el duelo que sostuvieron en el escenario de Yo soy, grandes batallas el pasado martes 23.

“Me he enterado de que han amenazado a la señora Carmen Castro Bravo”, indicó, no sin antes señalar que al no estar pendiente de las redes sociales no tenía conocimiento de este hecho.

Asimismo, resaltó la coincidencia en los apellidos de ambos: “Encima se apellida igual que yo. Por lo tanto, tengo que defenderla más. Ella hace de ‘La India’ en el programa (Yo soy, grandes batallas).

‘Marilyn Manson’ fue enfático al señalar que no considera entre sus seguidores a quienes perpetren este tipo de actos. “Estoy seguro de que los que hicieron eso no son mis braves, ni las tunas, ni las madafakas”, puntualizó.

Además, anunció que realizaría una transmisión en vivo con Carmen Castro ‘La India’.

“Mañana (sábado) haré un live con ella par aclarar este tema que casi ronda el vandalismo”, subrayó, agregando cómo está situación afectó a su colega.

“Ella se encuentra mortificada y con miedo y en la música no puede haber eso”, declaró.

Por su parte, la imitadora de ‘La Princesa de la Salsa’ también reaccionó a los ataques, con un post publicado en Instagram dos días atrás.

“Sabía lo que se venía al enfrentar este reto, pero no pensé que fueran tan crueles, hirientes y ligeros de palabra como para insultar, ningunear y humillar mi trabajo. Respeto tus gustos musicales para apoyar a tu favorito; sin embargo, no hace falta ofender”, manifestó.

26.2.2021 | Post de Mike Bravo sobre ataques a 'La India'. Foto: Mike Bravo / Facebook

