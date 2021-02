Yo soy: ‘Axl Rose’ regresó después de ocho años para retar a ‘José José’

El 26 de febrero, el escenario de Yo soy, grandes batallas presenció el solicitado regreso de uno de los participantes más recordados: Cesar Osorio Lara con su imitación del cantante estadounidense Axl Rose.

Tras retar al consagrado ‘José José’, el artista subió al escenario para interpretar “You could be mine”, sencillo del álbum Use your illusion II (1991).

Sin embargo, durante la etapa de devoluciones fue Mauri Stern el primero en expresar cierta desilusión por la presentación realizada.

“Te voy a ser muy sincero. No sé que está pasando en este momento en tu vida. No encontré en ti el fuego, la irreverencia. Lo enigmático”, expresó el exintegrante de Magneto.

Rápidamente, ‘Axl Rose’ corroboró lo dicho por el jurado de Yo soy, grandes batallas: “Yo creo que estás en lo correcto”, dijo.

Por su parte, Tony Succar hizo referencia a lo que Cesar Osorio mencionó minutos antes en la entrevista previa con Karen Schwarz, cuando reconoció que había dejado la caracterización del líder de la mítica banda de hard rock Guns N’ Roses.

“Yo no me dedicó a la imitación. Yo tengo mi banda. Hace un mes retomé el personaje. Es un poco difícil porque es un personaje muy eufórico”, expresó el imitador.

Sobre esto, Succar aseveró: “Un mes no es suficiente”.

Finalmente, luego de evaluar también la presentación del consagrado ‘José José’ con la balada “El triste”, que —en opinión del jurado— careció de intensidad durante la primera parte, se determinó que el imitador del cantante mexicano continuaría en la silla de consagrados.

