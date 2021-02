Yaco Eskenazi: Me he convertido en un mejor hombre gracias a Natalie

¡Más felices que nunca! Yaco Eskenazi y Natalie confirmaron que nuevamente se convertirán en padres. Tras esta noticia, ambos no dudaron en dedicarse emotivas palabras de amor.

Por ello, el también actor sorprendió a su esposa con un tierno mensaje, en el que aseguró que se ha convertido en una mejor persona gracias a ella.

“Si es una cosa en la que me he convertido en un mejor hombre, eso es probablemente gracias a Natalie... Es una mujer que no provoca verla llorar, provoca verla feliz. El amor llega en el momento que tiene que llegar, y tienes que estar preparado, porque se tiene que trabajar”, manifestó Eskenazi muy emocionado durante Estás en todas.

Asimismo, el programa preparó un emotivo video en el que se hizo un repaso a los mejores momentos de la pareja, desde cuando anunciaron su romance hasta el momento en que se casaron.

Como se recuerda, desde hace unos días se rumoreaba que la exreina de belleza se encontraba en la dulce espera, sin embargo, hasta ese momento ninguno de los dos se animaba a pronunciarse al respecto.

Este 21 de febrero, durante la emisión del espacio de América TV, la pareja reveló que tendrá su segundo hijo.

“Señores estamos embarazados. ¡Ay Dios mío! Me moría por gritar esta noticia. Este embarazo lo he sentido super nuestro, pero ya la barriga me estaba delatando”, expresó una emocionada Natalie Vértiz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.