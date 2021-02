Nieta de Melcochita aparece en el videoclip de Ozuna

El talento viene de familia. La influencer Afrika Villanueva, nieta de Melcochita e hija de Hussein Villanueva y Martha Chuquipiondo —conocida en la farándula como ‘La mujer boa’—, sorprendió al aparecer en el nuevo videoclip de Ozuna.

Ella actualmente es modelo y radica en Alemania junto a su padre, así lo dejó entrever Martha, quien no pudo ocultar su emoción y orgullo por su hija Afrika, una de las modelos que aparece en el video “Aquí”, que acaban de lanzar Ozuna, AriBeatz y Soolking.

“Estoy muy orgullosa de mi bebé que participa como modelo en el video, ella no es bailarina... siempre ha sido de perfil bajo, recién le ha picado el bichito”, dijo Martha a Trome.

Afrika Villanueva tiene 20 años y es fruto de la relación entre Martha y Hussein Villanueva, hijo del reconocido humorista.

Asimismo, la popular ‘Mujer boa’, siempre confió en que su hija heredaría los dotes artísticos de la familia, a pesar de que ella prefiere trabajar y continuar con sus estudios.

“Ella tiene madera y no podía ser ajena a esto (arte), aunque para ella lo primero son sus estudios y el trabajo”, añadió en la conversación.

Por otro lado, hace unas semanas, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ lamentó la muerte de su hija Jacky.

“Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer. No puedo creer que ya no esté con nosotros. Me encuentro muy triste, lloro de dolor… No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición”, expresó.

