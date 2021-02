Nicky Jam reflexiona sobre lujos: “Empiezas a comprar para llenar vacíos”

Nicky Jam se sinceró con su público y reveló cómo ha manejado el tema del éxito, la fama y el dinero a lo largo de su carrera.

Desde hace unos días, el cantante colombiano se ha presentado en diversos programas para promocionar su nuevo tema junto a Romeo Santos. En una entrevista con El hormiguero, el reguetonero confesó que muchos artistas intentan llenar ciertos vacíos emocionales a través de la adquisición de lujos.

El entrevistador Pablo Motos le preguntó al intérprete de “Hasta el amanecer” si era verdad que dos horas después de comprarse un lujoso automóvil le perdió el interés por completo, al punto de no usarlo con frecuencia.

“Claro, me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va. No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo. Eso es diferente, eso es como un trofeo”, afirmó Nicky Jam.

“Cuando ya llevas tiempo con dinero y has comprado muchísimas cosas, llega un momento en que empiezas a comprar para llenar esos vacíos”, añadió y aseguró que lo que realmente le llena es “el amor de la familia y de Dios”.

