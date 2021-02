Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman que serán padres por segunda vez

Después de varios días de especulaciones sobre el embarazo de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y la modelo decidieron confirmar la noticia para el programa Estás en todas.

La pareja se emocionó durante el programa al mostrar la primera ecografía de su bebé. Antes de dar el anuncio, el exchico reality le dedicó unas palabras a su esposa Natalie Vértiz.

“Te amo, estoy feliz de acompañarte en algo que tú soñaste y que también amas. Creo que ninguno de los dos tenía la menor idea de que íbamos a conectar como conectamos, siempre lo que pase, siempre juntos”, expresó Yaco Eskenazi.

Por su parte, Natalie Vértiz aseguró que quiso guardar en secreto su embarazo, sin embargo, decidió que el momento había llegado para este sábado 27 de febrero.

“Este embarazo lo he sentido super nuestro, quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando”, señaló.

La pareja mencionó que aún no sabe el sexo de su segundo hijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.