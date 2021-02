Natalie Vértiz tras anunciar su segundo embarazo: Qué bendición crear vida

Natalie Vértiz confirmó que se encuentra esperando su segundo hijo, fruto de su relación con el modelo y actor Yaco Eskenazi.

Tras varios rumores de embarazo, finalmente la pareja admitió la noticia en el programa Estás en todas.

“Este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando. Estamos saltando de un pie de felicidad, y llegó en el momento que tenía que llegar”, expresó la modelo.

Luego de la confirmación, Natalie Vértiz recurrió a su cuenta de Instagram para contar cómo se siente con su estado de gestación. La publicación está acompañada de una foto donde la modelo muestra su pancita.

“Un nuevo amor viene creciendo hace unos mesecitos. El amor más bonito de todos. Me emociona mucho decirles que seré mamá por segunda vez de una vida deseada, esperada y muy amada desde ya ¡Qué bendición crear vida! Escribo esto y aún no me la creo. Que momento más hermoso. Mi corazón late a mil”, escribió la ex reina de belleza.

Asimismo, Natalie Vértiz contó que se tomó un tiempo en dar la noticia, ya que quería estar totalmente segura.

“Queríamos esperar un tiempito para poder dar la noticia con tranquilidad y total seguridad. Así que, sin más, nuestra familia crece. @yacoturco, Liam y yo no podemos estar más felices”, finalizó.

Yaco Eskenazi emocionado por el embarazo de Natalie Vértiz

El chico reality Yaco Eskenazi contó todo lo que sentía por su esposa Natali Vértiz, quien espera su segundo hijo.

“Te amo. Estoy feliz de acompañarte en algo que tú soñaste y que también amas. Creo que ninguno de los dos tenía la menor idea de que íbamos a conectar como conectamos. Siempre, pese a lo que pase, estaremos siempre juntos”, indicó en Estás en todas.

