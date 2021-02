Mauri Stern a ‘Axl Rose’ tras su show en Yo soy: No encontré en ti el fuego

El imitador de ‘Axl Rose’ regresó al escenario de Yo soy luego de ocho años. Esta vez, en calidad de retador, el artista interpretó “You could be mine” con la finalidad de arrebatarle la silla a ‘José José’.

Tras ambas presentaciones, Mauri Stern fue el primero en opinar sobre César Osorio, el caracterizador del líder de Guns N’ Roses.

El jurado de Yo soy, grandes batallas se mostró decepcionado por la imitación de ‘Axl Rose’, ya que sus expectativas fueron altas.

“César, campeón. Desde el primer día que me llamaron, en diciembre, tuve una gran ilusión y curiosidad de ti. El color de voz es algo que ya sabía que me iba a impresionar y lo lograste. Pero no sé qué está pasando en tu vida, son muy momentos muy particulares, pero no encontré en ti el fuego, la irreverencia, lo enigmático. Yo creo que el fuego está en un lugar que no llegó hoy y que creo que está dentro de ti”, comentó Mauri Stern.

Por su parte, Tony Succar también compartió la misma opinión de su colega y señaló que quisiera volver a ver a ‘Axl Rose’ sobre el escenario, pero con el personaje más trabajado.

“Lo que yo quiero escuchar más de ti es la roncada. Créeme que para ser de ‘Axl Rose’ en un mes no es suficiente. A mí me encantaría escucharte otra vez porque me gusta la música de Guns N’ Roses y tu timbre de voz es muy especial. Tienes mucho potencial y me emocioné, tal vez estábamos esperando un poco más”, indicó.

