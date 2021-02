Intervienen a cantante Yarita Lizeth en plena fiesta en su local de Juliaca

Puno. Recientemente, la discoteca Roma fue intervenida por agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. La medida fue adoptada debido a que en el interior se desarrollaba una reunión que era amenizada por la popular cantante folclórica Yarita Lizeth Yanarico Quispe.

El caso se registró en la avenida El Maestro de la ciudad de Juliaca. De acuerdo a los informes preliminares, Yarita Lizeth también fue intervenida por amenizar una fiesta de cumpleaños a pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno para prevenir el contagio de la COVID-19.

El establecimiento es de propiedad de la cantante y al interior, el último jueves, los agentes sorprendieron a más de 20 personas celebrando un cumpleaños.

Sobre Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth se abrió paso en la escena musical folclórica desde hace casi una década; sin embargo, su popularidad aumentó cuando en setiembre del año pasado sorprendió a propios y extraños al estrenar un tema al ritmo de cumbia.

“Ya déjame en paz” es el título de dicha canción. En el videoclip que lanzó a través de sus diferentes redes sociales no se le ve más con su clásica vestimenta de polleras multicolores. Ahora luce ropa urbana y botas.

“Yo sé que me falta mucho, pero estoy en proceso de aprender. Tal vez muchos critiquen el hecho de que dejé las polleras. El que haya grabado esta canción en cumbia no significa que deje de cantar huayno, porque también es lo que más me gusta”, dijo la cantante en una transmisión en vivo realizada especialmente para este lanzamiento.