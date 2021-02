Ernesto Pimentel: “Nunca he hecho televisión basado solo en audiencias”

Ernesto Pimentel, quien interpreta a la Chola Chabuca, retornó a la pantalla chica el 20 de febrero con el programa El reventonazo de la chola Chabuca y presentó a la cantante y actriz cómica Claudia Serpa como uno de los nuevos rostros de la temporada 2021, además contará con la presencia de Bárbara Torres, actriz que dio vida a Excelsa en La familia Peluche.

Pese a que el estreno no logró posicionarse entre los primeros lugares de audiencia, el artista asegura que este factor no es más importante que el contenido que viene brindando a sus televidentes durante los 14 años del espacio emitido por América TV.

Asimismo, Pimentel aseguró que no tiene apuros en mostrar todas las sorpresas que viene preparando para las próximas ediciones. “Estamos yendo pasito a pasito, la televisión no es un exatlón”, comentó.

-El reventonazo de la Chola ya tiene 14 años en el aire, ¿a qué crees que se debe esta vigencia durante todos este tiempo?

Yo creo que la generosidad viene del público y el hecho de que yo he venido escuchando un poco lo que nuestro público nos pide, siempre he buscado que el principal ingrediente sea la música, que lo más importante es la sorpresa. Hemos hecho (diversos) contenidos, como juegos, en general hacemos algo distinto, hacemos homenajes. Nuestra agenda también está hecha por la actualidad, hacemos entrevistas, creo que esa variedad es la que nos ha permitido durar estos 14 años y al mismo tiempo renovarnos en cada temporada

-¿Qué resaltas de El reventonazo de la Chola como espacio televisivo?

Primero, la autorregulación. Yo personalmente estoy consciente de que el humor tiene muchas aristas y hay que cuidarse, siempre estamos tratando de no dañar, de ser un espacio con los mensajes correctos y ese es un análisis que me permite dormir tranquilo. Yo hago una televisión basada en la autorregulación, hay cosas que son muy fuertes que creo que no debemos tocar y cuando digo eso, básicamente, es porque me gusta lo que hago, me encanta.

-¿El no dañar a los invitados u otros artistas es el mensaje que quieres dar?

Sobre todo, yo creo que es un tema del rol. Nosotros empezamos por el planteamiento de los personajes, de cómo se hacen, en realidad nos preocupa el contenido, no solamente el resultado. Yo nunca he hecho televisión basada solo en audiencias, los números nos han favorecido, pero yo creo que el mayor referente, la mayor forma de evaluar nuestro trabajo está en la satisfacción de hacer lo mejor que podemos, ese es mi compromiso cada semana.

Yo, hoy por hoy, tengo el privilegio de tener trabajo, pero también con responsabilidad porque nos arriesgamos desde que salimos de casa, en cualquiera de los ámbitos permitidos para laborar y este riesgo yo lo tomo porque me gusta lo que hago, porque creo que sí vale la pena entretener, acompañar. Dentro de nuestras posibilidades también están, por ejemplo, estos homenajes que hemos dado a personas como Osvaldo Cattone, también hemos recordado a Alfredo Jamanca y creo que, desde ese mundo, desde ese espacio, no queremos solo quedarnos en la risa.

-Sobre todo ahora que hay incertidumbre por la pandemia...

Claro. Sin embargo, nuestra prioridad en el programa es el tema de bioseguridad. Lo que quiero es que todos mis compañeros podamos llegar a que termine todo esto y estemos bien. Ensayamos por Zoom, tenemos las reuniones por Zoom o por Google Meet, los únicos momentos en los que estamos juntos se dan en el estudio, ensayamos por separado. Yo respeto lo que propongan otros, pero en nuestro caso lo que ves en pantallas, solo en esos momentos es cuando estamos cerca.

Yo veo que el público puede tener la falsa sensación de seguridad; pero, nosotros tenemos pruebas cada 20 días o cada 15 días, tenemos mascarillas previas a la grabación, cada uno tiene una bandeja personal donde deja sus cosas desde que llega, el estudio donde trabajamos es espacioso, tiene casi 1.000 metros cuadrados. Entonces, sí me parece importante decirte que detrás de lo que ven en El reventonazo hay realmente un cuidado importante para no arriesgar a nadie, ese es mi compromiso.

-Se suma al programa la actriz Bárbara Torres, Excelsa de La famlia Peluche ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ella?

Sí, ya la conocía cuando ella vino para una temporada y fue invitada de nuestro programa dos veces. En esta oportunidad, conversamos y yo hablé con ProTV. Entonces, ella va con nosotros una vez por semana para grabar algunas secuencias, porque para nosotros es chévere estar con una comediante como ella, que le gusta lo que hacemos, que la pasa bien. Además, todavía no han visto todo lo que hacemos, nosotros estamos yendo pasito a pasito, la televisión no es una carrera de 100 metros, no es un exatlón, hay diversas pruebas y lo vamos a ver al final de año.

-También se sumó al programa Claudia Serpa…

En el 2020, Claudia anunció sus deseos de estar con nosotros, no se dio en ese momento, pero este año nuevamente me escribió. A mí me parece una chica que canta muy lindo, que es muy guapa y que además tiene las dotes, así como su hermana está en un programa, me dije por qué no tenerla a ella.

¿Qué alista El reventonazo de la Chola para este sábado?

Tenemos una secuencia que se llama Doble estrella, que es un reto. Nosotros hemos convocado a estrellas para que representen a los artistas que a ellos les gusta. Por ejemplo, Yiddá Eslava va a hacer de Paulina Rubio, lo ha ensayado con una couch. La verdad es que estará muy divertido y muy bueno también. Daniela Darcourt hace de Mon Laferte, ella nunca lo ha hecho antes.

