Alejandra Baigorria pide apoyo al Gobierno: “No matemos el emprendimiento”

Alejandra Baigorria usó sus redes sociales para manifestar su preocupación sobre las nuevas medidas que el Gobierno ha impuesto para el funcionamiento de ciertos negocios.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de Esto es guerra sostuvo que el 20% de aforo en las tiendas no es suficiente para que las pequeñas empresas salgan de la crisis económica que están sumergidas desde que se inició la pandemia.

La modelo Alejandra Baigorria, quien tiene sus tiendas de ropa en Gamarra, señaló que las medidas impuestas no están pensadas para los empresarios.

“Quiero hablar de las restricciones que tendrá la cuarentena que se abrirá. Creo que no están pensando en las pequeñas empresas, que son el motor de la economía del Perú. Por las estadísticas que estuve leyendo cerca del 40% del PBI es dado por las pequeñas empresas”, empezó.

“Es decir, por los emprendedores, gente como nosotros que somos pequeños. Entonces, cómo nos va a limitar y llevarnos a la quiebra. ¿Acaso los centros comerciales nos van a cobrar el 20% del alquiler?, ¿solo el 20% del mantenimiento?, ¿las empresas de luz nos van a cobrar el 20%? ¡No será así!”, explicó la actual pareja de Said Palao.

Asimismo, Alejandra Baigorria indicó que, de continuar así, muchos emprendedores lo perderán todo y habrá más desempleo.

“Lo que pasará es que nos vamos a ir a la quiebra y nos vamos a ver obligado a cerrar y sobre todo lo que a mí más me duele es botar gente, dejar gente desempleada que necesita trabajar en estos momentos. ¿Ustedes saben cuánta gente será despedida y se quedarán sin trabajo porque las pymes van a cerrar? Una peluquería de dos o tres sillas un restaurante chico con el 30% de aforo, ¿acoso trabajarán con media silla?”, dijo muy mortificada.

Alejandra Baigorria también criticó que el Gobierno haya dado el 40% de aforo a los centros comerciales y solo el 20% a las pequeñas empresas.

“Las pymes son el motor, somos el Perú, representamos al Perú, los emprendedores representamos la economía del Perú. Somos mil oficios, somos un país de emprendedores. No dejemos que eso muera, no matemos el emprendimiento. No matemos el motor de la economía del país”, comentó.

