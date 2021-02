Yo soy: ‘Marcelo Motta’ se consagra tras superar a ‘Amy Winehouse’

Este 25 de febrero se realizó la esperada batalla de desempate entre Ani Rodríguez, imitadora de Amy Winehouse, y Junior Rosillo, imitador del rockero peruano Marcelo Motta, para decidir la permanencia de uno de ellos en Yo soy, grandes batallas.

La intérprete de la cantante británica fue la primera en salir a escena con el tema “Tears dry on their own” (Las lágrimas se secan solas, en español), sencillo del álbum Back to black del 2006.

Luego vino, ‘Marcelo Motta’ con “Fumar el amor”, éxito incluido en el disco Libre, que la banda de rock Amén lanzó en 1997.

En la etapa de devoluciones, fue Maricarmen Marín quien definió como “revelación” la performance realizada por Junior Rossillo.

Una opinión similar tuvo su compañero Mauri Stern al señalar que sintió al imitador de Marcelo Motta muy cómodo y seguro en el escenario. “Eres como el fénix de Yo soy”, puntualizó.

En cuanto a la presentación de Ani Rodríguez, el exintegrante de Magneto aseguró que no logró conectar con ella desde el inicio. “Me gustó más de la mitad para adelante”, expresó.

Tras esto, los tres jurados de Yo soy, grandes batallas decidieron de forma unánime que el ganador de la contienda era el caracterizador del vocalista de la banda Amén. Así pasó a convertirse en el nuevo consagrado de la noche.

Finalmente, ‘Amy Winehouse’ se despedía del escenario después de haber estado varias galas como gran favorita. No obstante, aseguró que volvería para pelear nuevamente por la silla de consagrada.

