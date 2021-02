‘Marilyn Manson’ revela que iba a renunciar a Yo soy: “Acá no estoy jugando”

Los imitadores de Marilyn Manson y La India se enfrentaron en una dura batalla por el desempate en Yo soy. Pero solo uno logró convencer al jurado de esa edición conformado por Mauri Stern, Maricarmen Marín y Tony Succar.

El imitador del cantante de metal interpretó “The fight song”, mientras que la imitadora de la salsera cantó el exitoso tema “Ese hombre”. Ambos demostraron su talento en el escenario con puestas en escena que dejaron asombrados a los integrantes del jurado.

Durante la calificación, el músico peruano Tony Succar aseguró que notó un poco cansado a Mike Bravo, ‘Marilyn Manson’. En seguida, el participante decidió tomar la palabra para revelar que iba a renunciar a Yo soy, grandes batallas ese mismo día de la presentación.

“En la mañana quería renunciar. Vi la realidad, No puedo competir con meses contra 20 años de experiencia”, expresó el imitador. Luego, contó que vio un video que lo inspiró a continuar en la competencia. “Me levantó y bueno aquí estoy, a darle”, agregó.

El jurado votó por el ingreso de Carmen Castro, ‘La India’, quien consiguió una silla en los consagrados de Yo soy y se mostró conmovida por el logro.

Por su parte, ‘Marilyn Manson’ volvió a intervenir para dar un mensaje de despedida. Allí, aprovechó para aclarar que estuvo dispuesto a ganar el concurso.

“Iba a renunciar, pero hay gente a la que me debo y sobre todo a mí... Si estoy acá es por algo, no estoy jugando y tengo que hacer lo mejor porque sé que acá no estoy jugando”, concluyó Mike Bravo.

