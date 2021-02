Austin Palao pide que muestren supuesto video de mala conducta en EEG

El 24 de febrero, el modelo Austin Palao se conectó a un streaming vía Instagram con Fabio Agostini. Durante la conversación, el hermano de Said habló una vez más sobre su polémica salida del reality de competencia EEG: el origen.

El ex chico reality respondió al comentario de un usuario y negó haber tenido una mala reacción detrás de cámaras que justifique su abrupta salida del programa.

“Lo que pasó, si tuve o no una reacción inadecuada, no la tuve”, indicó.

“Lo mismo que dije ante cámaras, lo dije también detrás de cámaras. No hay más detalles que agregar”, puntualizó en referencia a los cuestionamientos que él hizo sobre las medidas de seguridad utilizadas en el reto de altura del último 29 de enero.

Aquel día, la reacción inicial del Tribunal fue retirarlo de Esto es guerra. No obstante, ante la intervención de los conductores se indicó que solo se trataría de una suspensión.

Sin embargo, Austin Palao no volvió en los siguientes programas y tras el pronunciamiento del productor de EEG, Peter Fajardo, rechazando lo dicho por el modelo y la posterior intervención de Sunafil, se confirmó que el participante fue expulsado definitivamente, aduciendo mala conducta.

Sobre esto, el modelo de 26 años pidió que se muestre la prueba de que él se comportó de manera inadecuada aquel día.

“Si hay dicho video que me deja mal a mí, bueno que lo pongan. El que no la debe, no la teme”, retó Said Palao a la producción de Esto es guerra.

