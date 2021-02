El último 23 de febrero, ‘Sandro’ conmovió al jurado de Yo soy, grandes batallas con su interpretación de la canción “Bravo por ti”. No obstante, recibió críticas por salir disfrazado como payaso.

“Muy bien cantado e interpretado. Utilizando el momento perfecto para sacar esta careta de ‘detrás de todo esto, es lo que hay’. Y he sentido esa emoción, ese sentimiento. Cada una de tus palabras”, comentó Maricarmen Marín aquella vez.

Sin embargo, y a pesar de su excelente actuación, ‘Sandro’ fue víctima de crueles comentarios en redes y decidió salir al frente para hacer un alto a las burlas.

“Jamás me ha ofendido que me llamen payaso, lo que me duele es que usen esta profesión tan hermosa y sentida para querer humillarme. Payaso aquel que a pesar de sus penas sale a robarte una sonrisa. Hay muchos calificativos que puedes usar para tratar de ‘humillarme’ si eso te hace feliz, pero no denigres la profesión del payaso”, escribió en Facebook el participante de Yo soy, grandes batallas.

Ante esto, la reconocida actriz peruana Yvonne Frayssinet comentó a publicación de ‘Sandro’ y no dudó en defender al imitador y a las personas que trabajan como payasos.

“De acuerdo Tony. Ahora denigrar a las personas es parte de la vida diaria. Cada vez más procacidad, más crueldad, más injurias. Me hubiera encantado ser payasa y tú con tu talento eres muy bueno en todo”, escribió la popular ‘Francesca Maldini’ de Al fondo hay sitio.

Yvonne Frayssinet defiende a ‘Sandro’ de críticas por su actuación en Yo soy

