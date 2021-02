Yo soy: ‘Marilyn Manson’ dejó atónito al jurado con su presentación

En la última edición de Yo soy, grandes batallas, ‘Marilyn Manson’ dejó con la boca abierta Maricarmen Marín, Tony Succar, Katia Palma y Mauri Stern.

En su segundo duelo de desempate con ‘La India’, Mike Bravo entonó la canción “Antichrist superstar” y puso todo su talento en el escenario.

Los gritos, su llamativo disfraz e interpretación dejaron por momentos en shock a todos los que estuvieron en el set de Yo soy, grandes batallas.

Se pudo ver a Katia Palma tapándose la cara, Maricarmen Marín mirando atenta, y a Mauri Stern sonriendo por lo que estaba presenciando.

“He estado tensa toda la presentación”, comentó la cantante cumbia mientras salía de su asombro.

Minutos antes de salir al escenario, el programa pasó una breve entrevista con ‘Marilyn Manson’, quien habló sobre la presentación que daría la noche del miércoles 24 de febrero.

“Estoy pensando en qué estrategia hacer, es parte de mí”, comentó.

Al ser consultado sobre su retadora ‘La india’, Mike Bravo confesó sentirse nervioso por volver a enfrentarse a la imitadora de la salsera. “Voy a tener que meterme un grito de más de 20 segundos. Tengo una sorpresa y es lo que todos estaban esperando”, finalizó.

‘Marilyn Manson’ inconforme con su presentación

En galas anteriores, ‘Marilyn Manson’ fue muy crítico con su espectáculo, ya que las horas de ensayo le pasaron factura y eso se notó al momento de cantar.

“La presentación de ayer (viernes 19) no me gustó para nada. Quise darles algo nuevo, la pista la tuve que hacer en un día porque el único tiempo que hay es en la madrugada y, a la par, aprenderme la letra. Al estar sin polo toda la madrugada me afectó la garganta y ese es el único momento en el que puedo dormir”, escribió en su perfil de Facebook.

‘Marilyn Manson’ de Yo soy “La presentación de ayer no me gustó para nada”

