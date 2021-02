Yo soy: ‘Josimar’ sorprende al jurado, pero no logra derrotar a ‘Sandro’

¡Regresó! ‘Josimar’ volvió al escenario de Yo soy, grandes batallas tras una sorprendente presentación que ofreció semanas atrás.

Esta vez, el imitador volvió a pedido del jurado, como también de todos sus seguidores que deseaban deleitarse nuevamente con sus canciones.

Luis Quesquén, caracterizador del cantante salsero, llegó en busca del sillón de consagrado con el tema “Un hombre no llora”, con el que retó a ‘Sandro’, quien defendió su lugar al interpretar “Tengo”.

Ambas presentaciones se llevaron los aplausos de los miembros del jurado, quienes admiraron su calidad vocal y el show que ofrecieron los artistas esta noche.

“’Josimar’, sorprendente el día de hoy, cuanta gozadera ha habido. Yo lo he gozado porque tú lo has gozado, porque estuviste vivo en el escenario y lo has cantado con tanta emoción, con tanto corazón, que yo quería que sigas cantando. Me encantó”, comentó Katia Palma.

“Qué gran batalla, la he disfrutado de inicio a fin. Bienvenido, ‘Josimar’, tienes todo, tienes una energía arrolladora. Realmente, estás haciendo un gran trabajo”, expresó Maricarmen Marín.

Por su lado, Mauri Stern resaltó la gran imitación de Tony Cam y aseguró que lo considera el mejor ‘Sandro’ de Latinoamérica.

“Es el mejor (Sandro) de Latinoamérica. Yo no he escuchado a otro mejor que él”, dijo firmemente Stern ante los comentarios de Katia Palma donde mencionó que escuchaba la voz de ‘Sandro’ cansada.

Finalmente, con tres votos a favor de Tony Succar, Maricarmen Marín y Mauri Stern, ‘Sandro’ logró mantener su lugar como consagrado.

“Me encantaría que se queden los dos, son muy talentosos, qué bárbaro”, dijo la cantante de cumbia.

