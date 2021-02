Yo soy, grandes batallas: ‘Marilyn Manson’ y ‘La India’ vuelven a empatar

En la más reciente edición de Yo soy, grandes batallas, los imitadores de ‘Marilyn Manson’ y ‘La India’ pelearon por permanecer en el reality.

Los artistas se enfrentaron por segunda vez, ya que el jurado no se decidió a quién le daba la silla de consagrado.

Para esta segunda batalla, ‘Marilyn Manson’ sorprendió a Maricarmen Marín, Tony Succar, Katia Palma y Mauri Stern con el tema “Antichrist superstar”.

“He estado tensa toda la presentación”, dijo Marín tras ver la puesta en escena de Mike Bravo.

Por su parte, Carmen Castro puso a bailar al jurado de Yo soy, grandes batallas con la canción “Mi mayor venganza”.

Tras ambas actuaciones, Mauri Stern tomó la palabra y solo tuvo palabras de elogios para los cantantes.

“El congreso (en referencia al jurado) va a decir una cosa vital. Alguien va a ganar, pero el que pierda tiene que regresar mañana. Yo no puedo vivir sin uno de ustedes. Carmen, te voy a decir una cosa, si vienes a Sony y me cantas así, yo voy corriendo al abogado para que me firme un contrato. Lo que tú acabas de hacer fue una cosa maravillosa. Llegaste en un punto donde tu cuerpo y presión quedó en el lugar perfecto”, dijo el productor mexicano sobre ‘La India’.

En cuanto a ‘Marilyn Manson’, Mauri Stern destacó el gran esfuerzo que hizo para llevar a cabo su personaje.

“Yo quiero que hagan lo que hizo este hombre, la disculpa, el yoga, esa fuerza física y vocal. Eso fue una cosa de sueño, soy muy feliz de vivir en Perú”, añadió.

Al momento de la votación, Maricarmen Marín y Mauri Stern eligieron a ‘Marilyn Manson’, mientras que Katia Palma y Tony Succar optaron por ‘La India’.

