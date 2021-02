Paul McCartney anuncia que publicará libro autobiográfico en noviembre

Este miércoles 24 de febrero, Paul McCartney anunció que en noviembre publicará su libro autobiográfico. Indicó que este estará inspirado en su vida a partir de todas las canciones que ha compuesto a lo largo de su carrera.

“En más ocasiones de las que puedo contar me han pedido si podría escribir una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado”, afirmó el Beatle para la agencia EFE.

Asimismo, el músico británico aseguró que no conserva diarios escritos con hechos cotidianos de su pasado: “Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, y me he dado cuenta de que sirven en gran medida para lo mismo. Estas canciones cubren mi vida entera”, sostuvo.

En el libro se incluirán composiciones desde su época con los Beatles y los Wings, así como algunas propuestas que hizo en solitario.

Según mencionó McCartney, también habrá material de su archivo personal que no se había publicado hasta el momento, como manuscritos, cartas y fotografías inéditas.

“Espero que lo que he escrito muestre a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no habían percibido hasta ahora. He tratado de decir algo sobre cómo surge la música, lo que significa para mí y lo que espero que signifique también para los demás”, sostuvo.

Con información de la agencia EFE

