Luego de volver a empatar con ‘La India’, ‘Marilyn Manson’ recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre cómo ha repercutido el gran esfuerzo que ha hecho durante las últimas galas de Yo soy, grandes batallas.

Como se recuerda, el jurado no llegó a un acuerdo para elegir al ganador, y este jueves 25 ambos imitadores se volverán a medir para quedarse con la silla de consagrado.

En medio de la expectativa, Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, envió un mensaje desde su cuenta de Facebook para contar sobre lo cansado que se ha vuelto para él llevar el ritmo de Yo soy, grandes batallas.

“Ni siquiera tuve tiempo de bañarme, así me levanto. Estos días he estado muy cansado; si no respondí a muchos, fue porque tuve que concentrarme. Dejé de lado a personas importantes, pero espero que valga la pena el esfuerzo”, escribió.

Además, ‘Marilyn Manson’ agradeció el apoyo de sus seguidores por el reconocimiento a su trabajo como imitador.

“Días de estrés máximo, aprenderme una canción diaria, hacer la pista, el ritmo y el desgaste mental es extenuante. Soy una persona y siempre me caracterizo por decir lo que pienso y no cambiaré, tal vez por eso me mantengo cuerdo de cierta manera, pero siempre estaré agradecido con el apoyo de ustedes y por darle valor a mi trabajo, no solo como imitador sino como persona que es lo más importante. Si me toca descansar, lo haré y regresaré con más para darles más”, concluyó.

‘Marilyn Manson’ de Yo soy: “Espero que valga la pena el esfuerzo”. Foto: Mike Bravo/Facebook

