María Pía Copello se quiebra al recordar su paso por Esto es guerra

Una nueva fecha del reality de Tiktok de Esto es guerra se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de febrero. Para esta ocasión, Maria Pía Copello participó como jurada invitada.

En un momento de la emisión, la producción del espacio competitivo de América TV decidió sorprenderla mostrándole imágenes de épocas cuando era conductora junto a Mathías Brivio.

La exanimadora infantil no pudo evitar las lágrimas al volver a ver videos de su paso por el programa reality.

“Han puesto imágenes que son muy importantes para mí, la verdad es que siento que Esto es Guerra es mi casa, me he sentido muy cómoda ahí durante 4 años, y revivir esos momentos con ustedes ha sido muy emocionante, se me puso la piel de gallina”, expresó María Pía Copello.

“Ver a Catalina (su hija) tan chiquitita”, agregó la influencer, quien también recordó el crecimiento de su hija mientras ella trabajaba en América TV.

Maria Pía Copello revela planes de Peter Fajardo

En otro momento de la conversación, Maria Pía Copello se animó a revelar algunos planes que tenía el productor Peter Fajardo con el programa de competencias.

Según contó, su sueño era juntar a Johanna San Miguel y Mathías Brivio como presentadores de los Guerreros, mientras que ella con Gian Piero Díaz serían parte del equipo de los Combatientes.

“Me queda claro que nos divertiríamos muchísimo, pero también nos matarían a la semana. Ojalá se vuelva a dar para que yo pueda estar con Mathías y tú con Gian Piero”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.