Johan Mendoza, ‘Chacaloncito’, canta en las calles por crisis económica

Johan Mendoza, más conocido en el mundo artístico como ‘Chacaloncito’, volvió a las pantallas de televisión y reveló que fue uno de los artistas afectados económicamente por la pandemia de coronavirus.

La recordada estrella infantil se presentó en el programa La banda del Chino y comentó la situación por la que atraviesa su familia debido a la crisis que azota al país, la cual afectó en gran medida a la industria musical.

Años después de interpretar el rol que le daría su sobrenombre, el joven actor se ha convertido en un artista. Sin embargo, ahora se ve obligado a dejar los escenarios para salir a las calles en busca del sustento para su familia.

Gracias a sus ahorros, Johan Mendoza pudo crear su propia orquesta e implementar un negocio de comida en su hogar. Ambos negocios tuvieron que suspender sus servicios por la cuarentena.

Durante una entrevista en el espacio conducido por Aldo Miyashiro, el popular ‘Chacaloncito’ reflexionó sobre su carrera en las novelas: “Me hace recordar historias y anécdotas que he vivido haciendo esa serie y que han traído muchas satisfacciones”.

El padre del actor contó que usa un micrófono y un altavoz para pedir apoyo en Oquendo, lugar donde residen. “Yo lo he visto salir a las calles, a trabajar con su parlante para traer un plato de comida”, dijo.

El joven intérprete pidió apoyo frente a las cámaras e hizo un llamado a sus vecinos. “La música da satisfacción, alegría. No importa si no me dan monedas, la cosa es que la gente no me bote”, expresó Johan Mendoza entre risas.

