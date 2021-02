Cholo Cirilo: El arte es la última rueda del coche, uno tiene que reinventarse

Al igual que muchos artistas, el comediante Ubaldo Huamán tuvo que poner en pausa su trabajo como intérprete del recordado Cholo Cirilo, a quien encarnó durante más de 20 años arrancando sonrisas a su público, junto a los cómicos ambulantes. El rubro del entretenimiento es uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus y el actor lo vivió en carne propia, ya que en 2020 su salud se vio comprometida tras contraer la COVID-19 y producto del estrés, sufrió una parálisis facial.

Una vez recuperado, el popular Cholo Cirilo no dudó en invertir sus ahorros en su negocio de artículos para celulares y computadores, ubicado en el centro comercial El Progreso, donde asegura que el dinero “no llueve, pero gotea”.

-Sufriste coronavirus y una parálisis facial el año pasado, ¿cómo está tu salud?

Sí, felizmente los síntomas de la COVID-19 no fueron muy agresivos y desde mi casa pude recuperarme sin complicaciones. Ahora, ya estoy recuperado del coronavirus y de la parálisis facial, gracias al tratamiento que llevé varios meses. Entonces, ya puedo trabajar, uno tiene que buscar de alguna forma el pan del día, ya que el teatro y el arte son la última rueda del coche, uno tiene que reinventarse. Entonces, lo hice a través de dos tiendas en la galería Progreso en Las Malvinas y al menos gotea; no lloverá, pero gotea.

-Algunos de tus colegas humoristas y cómicos no la están pasando bien por la pandemia...

Sí, a veces yo me pregunto… que no se diga que no se ha ganado dinero, ser metódico y disciplinado viene de cada uno, guardar pan para mayo.

-¿Invirtió sus ahorros en su negocio de artículos para celular por la llegada de la pandemia?

Recién lleva cuatro meses. Yo tengo la suerte de haber conocido a los directivos de la galería. Hice un video por el relanzamiento de la galería, les caí bien y casi a costo cero me dieron las tiendas, pero vacías. Necesité un capital fuerte para llenarlas, porque vendo tecnología para celulares y computadoras.

-¿Es un negocio familiar?

Yo vivo solo con mi hijo, lo estoy haciendo solo, tengo una trabajadora y yo estoy ahí administrando todo, tengo la suerte de tener una vendedora que conoce bien el rubro. Digamos que el negocio no va del todo bien, pero, por lo menos, da para mantenerse. Además que a inicios de marzo vamos a hacer el primer ‘Chancho al cilindro con show virtual’. Lo voy a hacer con unos empresarios que están dedicados al rubro de la comida, su restaurante ha cerrado, pero nos estamos uniendo en sociedad. Ellos ponen lo que es la comida y yo pongo el show, vamos a ver cómo nos va.

-Entonces, ¿continúas con tu personaje del Cholo Cirilo?

Sí, tenía un programa que se transmitía por redes sociales desde la misma galería, eran todos los miércoles. Hacíamos shows con artistas del folclore de 4 a 6 de la tarde, pero con esto de la cuarentena tuvimos que suspenderlo.

Hasta mediados de enero, no pude hacer ningún show por la parálisis facial, pero después empecé a hacer saludos por cumpleaños y por aniversarios, entonces sí estuve teniendo un poco de actividad, por lo menos gotea, cae un grano de arroz para la olla. En los momentos más difíciles debemos darnos la mano los unos a los otros y no solamente entre los artistas sino entre todas las personas. Esta pandemia nos ha golpeado para ser más humanos y más solidarios, para compartir, para ser más agradecidos con la vida. Ojalá se reanuden las actividades, estoy esperando lo que diga el Gobierno.

