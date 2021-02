‘Bad Bunny’ de Yo soy a Tony Succar: Me da tristeza no volverte a ver

El imitador de Bad Bunny utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida, tras enterarse de que Tony Succar se fue del Perú este jueves 25 de febrero. En su publicación, Daniel Córdova demostró el gran cariño que le tiene al reconocido percusionista y ganador de dos Latin Grammy.

“Me entere que hoy te vas, pero sé que llevas a Perú, nuestra tierra, en tu corazón”, escribió. “Me da tristeza saber que no pude dar mas de mí y también que ya no te volveré a ver, así que quiero agradecerte subiendo esta foto de un gran recuerdo que jamás olvidaré. Me demostraste lo humilde y noble que eres a pesar de tu fama, me diste consejos y me defendiste como un padre. Te extrañaré. hermano”, añadió en su Instagram.

Tony Succar le enseña al imitador de Bad Bunny cómo usar el autotune. Foto: Daniel Córdova/ Instagram

La publicación del ’Bad Bunny’ peruano, quien probó por primera vez el autotune en Yo soy, no pasó desapercibida por Tony Succar. El también productor musical le respondió deseándole el mejor de los éxitos y animándolo a seguir adelante con su carrera como artista.

“Mi hermanito, estoy tan orgulloso de ti, tienes demasiado talento, lo sabía desde que te escuché por primera vez. Sigue pa’ lante y aquí estoy para apoyarte siempre. Nos vemos pronto”, manifestó por medio de Instagram.

Tony Succar impresionado por Marcelo Motta en Yo soy

El último jueves, el imitador de Marcelo Motta cantó “Amén” en Yo soy y sorprendió a Tony Succar. El joven músico no notó ningún error en la presentación del participante.

“Eso es lo que se requiere para esta carrera musical y yo sé que estás hecho para esto. Te irá súper bien en tu carrera. No tengo nada negativo que decirte hermanito, me dejaste realmente impresionado”, comentó.

