‘Sandro’ de Yo soy tras críticas: “No denigres la profesión del payaso”

El imitador de Sandro cautivó al jurado de Yo soy, grandes batallas con su interpretación del tema “Bravo por ti” el pasado martes 23 de febrero. Durante su presentación, el artista sorprendió a todos al aparecer caracterizado de payaso, tal y como lo hizo el original en la película argentina Gitano, la cual se estrenó en 1970.

Tras el show, Tony Cam, quien anteriormente hizo llorar a Mauri Stern y Maricarmen Marín con “Mis manos”, recibió duras críticas por su imitación en redes sociales. Muchos de los cibernautas se burlaron de él y afirmaron que exageraba en su imitación, por lo que tildaron de ‘payaso‘.

Ante dichos comentarios, ’Sandro’ realizó su descargo mediante su cuenta oficial de Instagram. En su pronunciamiento, el imitador del ’Gitano’ ignoró las críticas hacia su persona y, en lugar de ello, pidió que se respete al payaso, más aún teniendo en cuenta la loable labor que éste realiza.

Tony Cam, imitador de Sandro en Yo soy

“Jamás me ha ofendido que me llamen payaso, lo que me duele es que usen esta profesión tan hermosa y sentida para querer humillarme. Payaso aquel que a pesar de sus penas sale a robarte una sonrisa. Hay muchos calificativos que puedes usar para tratar de ‘humillarme’ si eso te hace feliz, pero no denigres la profesión del payaso”, aseveró al participante de Yo soy, grandes batallas.

Yo soy: ‘Sandro’ realiza show vestido de payaso

El último martes por la noche, ’Sandro’ apareció vestido de payaso en Yo soy, grandes batallas y se llevó los elogios del jurado.

“Muy bien cantado e interpretado. Utilizando el momento perfecto para sacar esta careta de ‘detrás de todo esto, es lo que hay’. Y he sentido esa emoción, ese sentimiento. Cada una de tus palabras”, comentó Maricarmen Marín sobre la presentación.

