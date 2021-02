Rosángela Espinoza pide disculpas por discusión con Rebeca Escribens en EEG

Tras la polémica que se desató entre Rosángela Espinoza y Rebeca Escribens en el reto del tiktokers, la producción de Esto es guerra señaló que la modelo prefirió enfrentarse a Luciana Fuster, porque intentó proteger en el concurso a Facundo González.

La conductora de América espectáculos, en calidad de jurado, lanzó comentarios que incomodaron a la joven, quien manifestó su molestia en ese momento.

Tras dicho incidente, Rosángela Espinoza se pronunció y pidió disculpas al público por el intercambio de palabras con Rebeca Escribens.

“Yo creo que están desviando el tema, fui muy clara, porque me incomodé. No lo tomé como una broma, uno se prepara y ensaya, uno pide seriedad. El jurado debe ser objetivo, en evaluar y calificar al participante. Mi postura es la misma, pero pido disculpas al público como lo dije. Creo que me faltó respirar y controlar mis emociones. Pido disculpas al decir que venga María Pía como jurado”, dijo Rosángela en un comunicado.

Rebeca Escribens a Rosángela Espinoza: “Te ofrezco disculpas”

Antes que Rosángela Espinoza se pronunciara, Rebeca Escribens aprovechó su espacio en América espectáculos para dirigirse a la modelo y pedirle disculpas por la discusión en Esto es guerra.

“Sé el trabajo infinito que hacen (en Esto es guerra) para llevar a cabo un concurso, cuidan cada detalle y son muy selectivos al elegir a los jurados para estos realities; sin embargo, Rosángela, lamento no haber cubierto tus expectativas, te ofrezco disculpas porque estaba bastante alborotada (...) Tenía a toda la familia alborotada al costado. Te ofrezco disculpas por la distracción que es un poco lo que me caracteriza”, detalló.

