Jorge Benavides sobre ATV: No es fácil ir a un canal nuevo, es comenzar de cero

A sus 54 años, Jorge Benavides lleva más de la mitad de su vida haciendo reír a ese público que ha sabido ganarse a costa de sus casi 200 personajes, que continúan arrancando sonrisas, incluso en medio de una crisis de salud mundial. El imitador profesional inició su carrera desde la infancia, cuando impresionó a la popular ‘Chica de la tele’ Yola Polastri, son su talento para el canto y para parodiar a recordados locutores radiales.

Más tarde, un veinteañero JB encantó al presentador Augusto Ferrando y al público de Trampolín a la fama, pasó por Risas y salsa para luego aventurarse a lanzar su propio programa humorístico titulado JB Noticias. El especial del humor y El wasap de JB llegaron después y ahora acaba de estrenar JB en ATV, tras varios años de emitir su espacio a través de las pantallas de Latina.

¿Un cómico siempre está de buen humor?

Sí, pero bueno como todo ser humano igual siempre hay momentos de tristeza, de preocupación y sobre todo en estas épocas de pandemia que de un momento a otro te enteras de que un familiar está enfermo o que la mamá de un amigo cercano también, entonces eso preocupa.

Son los momentos en los que no puedes estar de buen humor, sino al contrario, preocupado, indignado por la falta de oxígeno, de camas, es terrible en realidad.

Sueles mantenerte en contacto con tus fans por medio de las redes sociales…

Uy bastante, bastante, bastante… recibo bastantes mensajes sobre todo del público que está agradecido por la oportunidad que se les da a través del programa de desestresarse por la situación que pasamos.

Mucha gente me dice ‘gracias por las risas en estos momentos de pandemia, nos matamos de risa en familia’, creo que eso es importante, que lo pasan en familia con el programa. Nuestro programa se ha ido autorregulando cada vez más y al día de hoy podemos proyectar un programa familiar, que lo pueden ver los niños y toda la familia.

El calor del público es distinto en persona…

Lo que ha ocurrido con las redes es que nos han acercado más con nuestro público. Años atrás en los programas en los que participé no había ese contacto a través de las redes, no existía, entonces uno ni siquiera se imaginaba lo que la gente sentía, solamente te guiabas por la sintonía, sabías que a la gente le gustaba pero no sabías qué pensaban.

Ahora sí, ahora la gente te dice lo que piensa, lo que no le gusta, lo que le gusta, lo que quiere ver y eso es una ventaja para nosotros.

También te etiquetan y comparten contigo esos momentos familiares…

Claro, a veces pongo por ejemplo ‘No sé qué hacer este sábado, ayúdenme con sus ideas’ y revientan las redes, salen miles de comentarios. Imagínate 6 mil ideas para hacer en el programa, muchos coinciden pero muchos también a veces me dan ideas, algunas las tomo y las reproduzco en el programa, sirve un montón.

Has hecho más de 100 personajes en toda tu carrera ¿Cómo intuyes que un personaje va a funcionar?

En realidad no puedo intuir qué personaje de los que estoy haciendo va a funcionar, eso es imposible, eso viene de a pocos con la reacción del público. En todo caso, lo que hago es buscar personajes que estén dentro de la coyuntura, eso me sirve un montón porque la gente se identifica con la actualidad, la realidad y disfruta del personaje. Ya con el tiempo me doy cuenta si ese personaje ha gustado o no, en su mayoría, las cosas que he hecho agradaron y sobre todo algunos que tienen frases conocidas, como Kenji que dice ‘tampoco, tampoco’, esa frase pegó mucho,

Es difícil intuir, por ejemplo lo que hice con ‘Ambrea’ de Andrea, en este último programa, yo no lo quería hacer porque todavía no estaba muy seguro del personaje pero al final tomé la decisión de hacerlo y la reacción del público ha sido ‘mostro’ porque les ha gustado, quieren que lo siga haciendo, es un poco difícil intuir qué es lo que va a gustar.

Acertaste con ‘Richi Swing’, ‘Ambrea’, ‘Mascaly’ y otros personajes ¿Pasó mucho tiempo desde que no parodiabas a Magaly Medina?

Sí, ya pasaron varios años, el público a través de las redes me pedía y me preguntaban por qué no hacía de ‘Mascaly’ y ahora que estoy en ATV tengo la oportunidad de hacerlo y la gente está feliz a pesar de que es un personaje antiguo, lo han tomado muy bien y Magaly también.

Hay una línea delgada entre la parodia y la burla ¿Cómo manejas esta diferencia?

Es que en realidad una imitación es una burla, porque desde que somos niños imitamos, como la caricatura que también es una burla de la persona en dibujo. Pero sí es cierto, hay una línea delgada de no transgredir, que esa burla no ofenda, eso es lo que hay que saber manejar

Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que Kenji (Fujimori) se va a molestar por cómo lo imito, pero el mismo Kenji que ha estado en el programa, que me sigue en mis redes, me manda fotos viendo el programa y me hace sentir que sí le gusta lo que estoy haciendo, no he tenido a nadie que me haya llamado para decirme que no lo haga así o que está incómodo, todos se divierten. Me autorregulo mucho, se me ocurren muchas cosas pero a la vez me autorregulo para que no pase de esa línea de la burla a la ofensa.

Llevas varios años en televisión ¿Cuál es la clave para mantenerte vigente?

Aunque no lo creas también tengo mis temores y de hecho que el cambio de canal para mí ha sido bastante riesgoso, porque no es fácil irte a un canal nuevo, prácticamente es comenzar de cero. No es que yo me fui a ATV seguro de que todo el público que me veía en Latina ahora me va a ver en ATV, eso no lo veía posible.

Comencé a construir de cero y jamás me imaginé la sintonía que íbamos a tener, es como si el público que me seguía en Latina se fue en mancha y ahora nos ven en ATV, es increíble, no es que yo quiera hacerme el ‘humildón’ ni nada, pero me ha sorprendido mucho.

Después del estreno, porque claro, el estreno es novedad, estaba el sketch de Sagasti, iba a hacer a ‘Mascaly’ nuevamente y todos esos ingredientes sumaron a que piense que el rating de la semana pasada fue por eso, pero ya esta semana que nos sigan acompañando me sorprende aún más. Creo que es la respuesta al trabajo de tantos años, pienso que la gente se ha encariñado no solamente conmigo, sino con todo el elenco, creo que he sabido escoger al elenco que tenemos el día de hoy, hay gente nueva. Dayana, por ejemplo, es un personaje muy querido, Gabriela Serpa también, Joao y bueno a ‘Cachito’, a Danny, Martín y ni qué decir de Carlos Vílchez.

El equipo que hemos formado es muy armonioso, nos llevamos super bien, nos matamos de risa en las grabaciones y creo que eso es lo que se proyecta en las pantallas

¿Qué debe tener un artista para que Jorge Benavides lo sume a su elenco?

Es una cuestión de que lo veo y siento que podría encajar dentro de los personajes que yo ubico cuando se escribe un libreto. Lo que hago es ubicar a cada una de las personas de mi elenco para que interprete a un policía, una enfermera y luego ubico a las personas que tengo en mi elenco.

En el caso de Dayana, la vi en un show de Danny Rosales, él me invitó a ver y me senté, sale Dayana al escenario y el público en general se empezó a matar de risa, casi se caían al piso de la risa con el show de Dayana y me llamó mucho la atención porque tenía ángel, muchos detalles.

¿Ya enterraste el sueño de ser cantante?

No, hasta el día de hoy sigo cantando, porque yo soy quien canta el tema del programa, siempre he cantado las canciones de la paisana, de JB Noticias, siempre por ahí me infiltro y me pongo a cantar, me encanta y claro que ya no tengo oportunidad de convertirme en un cantante profesional, pero me hubiera encantado.

Mi hija Yahaira que es la mayor, ella sí estudió música y está entregada a lo que es el canto. Supongo que veo en ella reflejado lo que yo no pude hacer, me hubiese gustado ser un Julio Sabala, un imitador de cantantes, pero no es mi rubro.

¿Qué es lo más gratificante de tu carrera como artista?

La aceptación del público, definitivamente, es la respuesta a tu trabajo, encontrarte con el público que te agradece, que te felicita, yo creo que eso es lo más gratificante de mi carrera, la buena recepción del público. A seguir trabajando, a seguir buscando qué personaje hacer, qué cosa nueva hacer, la respuesta del público con ‘Ambrea’ me avisa de que la gente ya quería cosas nuevas.

¿Qué es lo más difícil de ser artista?

Lo más difícil para mí es evitar que te quieran atender en lugares comerciales o bancos, es un poco incómodo a veces que estás en una cola y te jalan de la cola para atenderte en una oficina aparte. Eso me da vergüenza porque la gente de la cola se incomoda y se molesta a veces, pero es parte de mi trabajo, les gusta el programa y quieren atenderme, pero me da roche.

