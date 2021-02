Jean Paul celebra su cumpleaños: “Me siento bendecido”

Jean Paul Santa María celebró su cumpleaños al lado de su familia. Mediante sus redes sociales, compartió el tierno momento que vivió junto a sus seres queridos.

El cantante fue sorprendido por su esposa Romina Gachoy y sus hijos. Asimismo, mediante un mensaje de Instagram, agradeció a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a lo largo de estos años.

“Simplemente agradecidísimo con Dios y con la vida por realmente tanto. ¡Me siento bendecido! Y feliz de recibir estos 32 febreros sintiéndome pleno y rodeado del amor de mi familia”, escribió en un principio.

“¡Bendecido con una esposa maravillosa y con mis tres hijos que me llenan la vida! Solo me toca agradecer y seguir disfrutando, ¡que para eso es esta vida! Gracias a todos por los saludos y la buena energía!”, finalizó en la fotografía donde se mostró cómo todos quisieron morder la torta.

Publicación de Jean Paul Santa María Foto: Instagram

Jean Paul se despide de su padre

Hace un mes, Santa María vivió un duro momento debido al fallecimiento de su padre.

“No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Julio Enrique Santa María Angulo, ¡mi héroe por siempre! ¡Mi papito lindo! Mi ejemplo a seguir insuperable, te amo con toda mi alma, papá. Gracias por todo lo que me enseñaste, todo lo que me diste y todo lo que me dejaste en cada una de tus sabias palabras”, escribió el modelo en su Instagram.

