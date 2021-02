Janet Barboza indignada por la cuarentena: “Mis salones han quebrado”

Janet Barboza se pronunció en la última edición de América hoy sobre la crisis económica que atraviesa el Perú durante la segunda cuarentena, la cual fue decretada por el presidente Francisco Sagasti con la finalidad de reducir el incremento de contagios por coronavirus en todo el país.

“Hay más de 40.000 peluquerías cerradas, restaurantes que están en la quiebra, la gente en la calles no tienen qué comer, muchas empleadas del hogar se han quedado sin trabajo porque sus jefes no tienen cómo pagarles, el Perú se muere de hambre”, aseveró.

Janet Barboza, quien ya tuvo que cerrar 10 locales de su negocio por la pandemia, cuestionó la eficacia del aislamiento social obligatorio, sobre todo porque muchos peruanos no cumplen con esta medida y, por tanto, no se muestran resultados positivos en la lucha contra la COVID-19.

“¿Están pensando en seguir con esta cuarentena que no se está cumpliendo? No somos un país que tiene las reservas para seguir dando bonos que no llegan a quienes realmente lo necesitan”, manifestó.

En este sentido, la conductora de América hoy pidió al Gobierno reconsiderar su decisión de continuar con la cuarentena, misma que está afectando económicamente a millones de personas en territorio nacional.

“Yo estoy indignada, mis salones han quebrado, pero no solo hablo por mí, sino por los millones de peruanos que están en la quiebra y que necesitan trabajar para comer”, sentenció Janet Barboza.

