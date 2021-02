Hugo García explica ausencia en Esto es guerra: “No he estado bien de salud”

Hugo García preocupó a sus seguidores tras no presentarse en Esto es guerra durante los últimos días. Luego de su ruptura con Mafer Neyra, el chico reality también se ausentó en redes sociales.

Al notar las inquietudes de sus fanáticos, la figura de América Televisión decidió contar detalles de su desaparición virtual y explicó que el último fin de semana se sintió agobiado por diferentes sucesos.

“No ha sido un gran fin de semana para mí, me han pasado muchas cosas juntas. Una de ellas fue que no he estado muy bien de salud, pero tranquilos que no he tenido COVID-19”, inició diciendo el también modelo en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que, si bien es cierto no se contagió de coronavirus, sí tuvo que descansar debido a una operación quirúrgica. Sin embargo, no precisó su estado actual de salud ni el diagnóstico médico.

“No voy a entrar en detalle, solo decirles que he dormido como hace tiempo no dormía. Ya me estoy sintiendo muchísimo mejor, ya estoy más recuperado... Así que espero estar muy pronto con ustedes y regresar al programa”, expresó Hugo García.

Finalmente agradeció a sus seguidores de Instagram por preocuparse de su salud: “No sé cómo agradecerles por todos los mensajes que me han mandado, las muestras de amor y los mensajes positivos. Muchísimas gracias, eso me ha levantado los ánimos”.

Hugo García desmiente vínculo con modelo colombiana

Luego de confirmar su separación de Mafer Neyra, el chico reality fue vinculado con la modelo Sara Orrego. Sin embargo, Hugo García se pronunció en Instagram y pidió a sus seguidores no creer en noticias falsas.

El integrante de Esto es guerra dejó en claro que no conoce a la colombiana y recalcó su respeto por su expareja. “No la conozco y nunca nos hemos visto. No todo lo que aparece en prensa es verdad. No difundan noticias falsas, por favor”, escribió.

Hugo García

La influencer también habló sobre los rumores: “No sé por qué me involucraron en esto, pero no tengo ni la menor idea de quien será ese señor”.

