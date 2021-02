Hugo García desmiente vínculo con la modelo Sara Orrego: “No la conozco”

Hugo García aclaró su situación sentimental luego de ser vinculado con una famosa modelo internacional. El integrante de Esto es guerra confirmó días atrás su separación con Mafer Neyra, con quien mantuvo una relación por seis años.

El programa Amor y fuego relacionó al chico reality con Sara Orrego. Afirmó que ambos se habían encontrado durante un viaje a Miami y que habían compartido varios ‘me gusta’ en Instagram; sugerían, asimismo, una infidelidad.

Sin embargo, el competidor tildó estos reportes como falsos y aseguró que no tiene ningún vínculo con la persona en cuestión, de nacionalidad colombiana.

“Me han pasado unas noticias donde me relacionan a la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto. 2. No todo lo que aparece en prensa es verdad. No difundan noticias falsas, por favor. 3. En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quién respetar. Mafer es y siempre será una de esas personas”, escribió Hugo García en Instagram.

Líneas abajo, la figura de América Televisión aseveró que no seguirá hablando del tema o de su vida personal: “Pongo punto final a esto. Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras”.

La propia Sara Orrego también se pronunció luego de haber sido blanco de comentarios negativos al ser vinculada con el ‘guerrero’. “No sé por qué me involucraron en esto pero no tengo ni la menor idea de quién será ese señor”, expresó.

Hugo García y Mafer Neyra comunicaron su ruptura

Los influencers dieron a conocer que ya no son pareja mediante un comunicado en sus cuentas oficiales de redes sociales. En el mensaje que difundieron detallaron que la decisión fue de mutuo acuerdo y que esperan que sus seguidores puedan respetar su privacidad.

Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy, vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo. Si bien es un tema personal, se lo queremos contar por todo el cariño que nos dieron”, se lee en el escrito de Hugo García.

