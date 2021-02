Flor Polo preocupa a Susy Díaz y su familia por secuelas de la COVID-19

Flor Polo y su familia atraviesan por un momento bastante complicado, ya que —luego de revelar que ella y Nestor Villanueva dieron positivo al coronavirus— aseguró que hasta el momento sufren de las secuelas de la enfermedad.

Mediante un enlace con América hoy, contó que su recuperación no va tan bien como esperaba, situación que ha preocupado a Susy Díaz.

“Tuve una recaída. De un momento a otro me empezó a doler la espalda, me agitaba. Entonces tengo que estar en cama, en reposo. El virus ha dejado secuelas y tengo que descansar. Ya pasé los 15 días, pero tengo pocas defensas y eso hace que me tumbe”, señaló.

Ante estas palabras, Susy Díaz, quien se encontraba en el set del programa, se mostró bastante afectada. Ella contó los duros momentos que pasó al enterarse de la situación de su hija.

“Ayer sentí la voz de Florcita muy mal. Fueron del policlínico y gracias a Dios que, con el oxímetro, mi hija estaba saturando normal, 98%. Ya estaba volviéndole el olor, el sabor de la comida, es un proceso y ayer la sentí mal”, dijo.

“Estaba en una reunión de trabajo cuando me enteré. Yo me puse ayer mal. Yo no puedo tener preocupaciones y justo estaba reunida con mi amiga. Ella me dijo que me tranquilice”, agregó Susy Díaz.

Por otro lado, Janet Barboza comentó sobre el cambio que ha evidenciado ‘Florcita’ Polo desde que contrajo el virus.

“No es la Flor que estamos acostumbrados a ver, llena de carisma, contagiando su alegría. Ahora yo la veo totalmente cabizbaja”, sostuvo.

