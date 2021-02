Danna Paola: “Raya se identifica con mi vida”

Tras su tránsito por Netflix en la serie ‘Élite’, la cantante y actriz mexicana Danna Paola ha pasado de ser una villana a interpretar a una valiente heroína para otro gigante del streaming: Disney. Luego de doblar a Rapunzel en Enredados (2010), ahora será la voz en español de la protagonista en Raya y el último dragón, que se estrenará el próximo 5 de marzo en algunos cines de Latinoamérica y simultáneamente en Disney+ con Premier Access.

“Interpretar a Raya es lo más ‘cool’ que me ha pasado porque es una guerrera independiente y no una princesa que busca la felicidad al lado de un príncipe, o ser salvada por él. Hoy en día, parte del feminismo y el empoderamiento es que todas somos guerreras y tenemos la oportunidad de liderar una película. Y es genial que vayamos evolucionando conforme van las situaciones en el mundo”, afirmó la estrella juvenil durante una reunión Zoom con La República.

De niña, creció viendo las películas de Disney. “Disney me ha acompañado desde que tengo uso de razón, mis padres me inculcaron esa magia, sus películas han inspirado mi vida y carrera”, dice, aunque afirma que ahora prefiere las heroínas que las princesas. “Siempre me gustaron las villanas, porque veo que también sufren, que tienen corazón, siempre hay un behind en ellas. De Marvel, la Mujer Maravilla ha sido uno de mis personajes favoritos y también Frozen, pero creo que Raya será un personaje icónico porque se identifica mucho con mi vida. Fue una gran experiencia meterle mis emociones, es parte del reto”.

En la historia, Raya es una joven guerrera que deberá salvar a su reino de unos monstruos que amenazan la vida, con la ayuda del último dragón. “Me encanta la diversidad de los personajes que hay dentro de la historia. Es eso, que a veces juzgamos por la apariencia y no por el interior. Esta película es como un abrazo para mí como espectadora, porque deja mensajes para las futuras generaciones de mujeres: que deben tener una aspiración, que no van a necesitar de un príncipe para hacerlo. El amor viene por la familia, por los amigos, es universal”, reflexiona la actriz de 25 años que ahora luce mechones rubios.

Sobre el punto recurrente de la familia, desde el cual parten las historias de Disney, la artista dice: “Creo que es parte de nuestra formación, los valores que nos enseñan. Creo que la familia es un factor fundamental en cualquier persona, y a veces se nos olvida porque estamos enfocados en el trabajo o en la pareja, pero la familia siempre te va a acompañar. No siempre es la mejor relación, no hay familia perfecta, pero la familia es el motor de nuestras vidas y uno haría de todo por ella”.

Para Danna Paola, Raya y el último dragón también es una película necesaria en estos tiempos de pandemia. “Es una combinación perfecta para los tiempos que estamos viviendo y necesaria para ver, analizar y concientizar la unión y la confianza, de hacer aliados porque uno no puede solo en la vida. Hay que aprender a generar grupos, a confiar y crecer como seres humanos”, dice.

La cinta se estrenará paralelamente en cines y a través de Disney Plus. ¿Qué modalidad prefieres? −le preguntamos− “Pues la comodidad de verlo en casa es maravilloso, lo disfruto mucho. Es muy cool, pero la magia del cine es algo que echo de menos, que extraño muchísimo. Preferiría tener ambas opciones porque Raya es una película para verla muchas veces”. La cinta se verá en Disney+ a partir del 3 de abril.